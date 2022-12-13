В Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии

В Петербурге инспектор Россельхознадзора выявил партию хризантем с характерными признаками заболевания растений. 240 цветов, выращенных в Нидерландах, ввозились на автомобиле из Латвии в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах карантинного объекта – возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).
В соответствии с законодательством РФ и на основании решения собственника продукции 240 хризантем уничтожены.
Ранее в Петербург поступила первая партия импортной клубники.
Фото: unsplash (Yoksel Zok)
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