В Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии

Было уничтожено 240 цветов.

В Петербурге инспектор Россельхознадзора выявил партию хризантем с характерными признаками заболевания растений. 240 цветов, выращенных в Нидерландах, ввозились на автомобиле из Латвии в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах карантинного объекта – возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).

В соответствии с законодательством РФ и на основании решения собственника продукции 240 хризантем уничтожены.

Ранее в Петербург поступила первая партия импортной клубники.

Фото: unsplash (Yoksel Zok)