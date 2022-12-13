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В Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии
Сегодня, 13:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге уничтожили зараженную партию хризантем из Латвии

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Было уничтожено 240 цветов.

В Петербурге инспектор Россельхознадзора выявил партию хризантем с характерными признаками заболевания растений. 240 цветов, выращенных в Нидерландах, ввозились на автомобиле из Латвии в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах карантинного объекта – возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).

В соответствии с законодательством РФ и на основании решения собственника продукции 240 хризантем уничтожены.

Ранее в Петербург поступила первая партия импортной клубники.

Фото: unsplash (Yoksel Zok)

Теги: россельхознадзор, хризантемы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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