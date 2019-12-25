В Петербург поступила первая партия импортной клубники

Клубнику привезли из Сербии.

На складе временного хранения ООО "Невский Терминал" в Кронштадте должностными лицами Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль первой в этом году партии импортной клубники. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты установили, что 17-тонная партия ягод, поступившая из Сербии, соответствует Единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, карантинные объекты в ней отсутствуют.

Клубника отправилась на прилавки Петербурга и Ленинградской области.

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Фото: pxhere.com