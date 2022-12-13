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В Пулково у пассажира из Индии изъяли 14 кг зеленого кофе
Сегодня, 10:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково у пассажира из Индии изъяли 14 кг зеленого кофе

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Продукция подлежит уничтожению.

В Пулково сотрудники Россельхознадзора изъяли у пассажира зеленый кофе без документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пассажир из Индии привез в Петербург 14,7 кг зеленого кофе в зернах без фитосанитарного сертификата. Зеленый кофе относится к продукции высокого фитосанитарного риска. Поэтому ввоз более 5 кг продукции осуществляется только в сопровождении фитосанитарного сертификата.

Ввоз зеленого кофе, превышающего допустимое количество, запрещен. Продукция подлежит уничтожению.

Ранее в Пулково у пассажира изъяли 9 саженцев яблонь, груши и абрикоса.

Фото: unsplash.com (Katya Ross)

Теги: кофе, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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