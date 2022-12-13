В Пулково у пассажира изъяли 9 саженцев яблонь, груши и абрикоса

Их нельзя перевозить в багаже и ручной клади без фитосанитарных сопроводительных документов.

В Пулково сотрудники Россельхознадзора изъяли из багажа пассажира подозрительные саженцы из Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В багаже пассажир перевозил саженцы грецкого ореха, яблонь, груши и абрикоса в количестве 9 штук. Управление Россельхознадзора напомнило, что в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов в растительной продукции и саженцах, ввозимых из Узбекистана в ручной клади и багаже пассажиров, с 16 апреля 2012 года действуют ограничения на ввоз подкарантинной продукции, следующей из страны данным образом.

С плодовой продукцией можно завезти опасные карантинные заболевания, которые быстро распространяются и вызывают большие потери урожая.

Ранее в Пулково в багаже пассажирки нашли 10 килограммов травы гармалы.

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