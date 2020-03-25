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Опубликован указ о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию

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Документ был опубликован на сайте Кремля.

Появился указ о переносе дня всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщается на сайте Кремля, указ президента РФ Владимира Путина устанавливает, что дата проведения общероссийского голосования определится отдельным указом. До этого голосование по поправкам объявлялось на 22 апреля

Однако в ходе обращения к россиянам 25 марта президент Владимир Путин заявил о переносе мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ускорятся и в приоритетном порядке рассмотрят инициативы президента России Владимира Путина, объявленные ним в обращении к россиянам 25 марта. Глава государства выступил с инициативой о выходной неделепереносе даты голосования по поправкам в Конституцию и ряде других мер из-за распространения коронавируса. Указ об установлении выходной недели уже опубликован.

Теги: голосование, конституция, путин, указ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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