Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC

Бой закончился во втором раунде.

Бразильский боец Чарльз Оливейра победил американского спортсмена Майкла Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Бой состоялся в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC 262.

Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде поединка. Предыдущим чемпионом в этой категории стал боец РФ Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, на счету Чендлера числятся 22 победы и шесть поражений, у Оливейра – 31 победа и восемь поражений.

Ранее мы сообщали, что Рублев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме.

Видео: Youtube/UFC - Ultimate Fighting Championship