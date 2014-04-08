Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом "Ахмата"

Глава Чечни также оценил потенциал "нового Хабиба" Хамзата Чимаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом "Ахмата". Об этом чиновник рассказал подписчикам в собственном Instagram-аккаунте во время прямого эфира. Спикер подчеркнул, что по его мнению, Нурмагомедов является проектом Абсолютного бойцовского чемпионата.

В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвет ли он в "Ахмате" — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в "Ахмате" и любой гонорар. Если Хабиб выступит в "Ахмате", то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в "Ахмате" любого. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник заметил, что на данный момент считает очень перспективным спортсменом шведского представителя, который дерется в смешанном стиле. Речь идет о бойце Хамзате Чимаеве. Он также известен как "Новый Хабиб". Кадыров полагает, что мужчина может выступать в любом весе и любой категории, забрав при этом чемпионский пояс.

На данный момент на счету у Чимаева девять побед за девять поединков. Он одержал три победы за 66 дней в UFC. Этим показателем боец установил рекорд организации.

Рамзан Кадыров во время спарринга поздравил бойца UFC Чимаева с днём рождения.

Видео: Youtube/ИА Грозный - Информ