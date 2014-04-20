Рамзан Кадыров во время спарринга поздравил бойца UFC Чимаева с днём рождения

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он одержал три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировочный бой с 26-летним бойцом смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, известным также как Новый Хабиб. Видео спарринга Кадыров опубликовал в Telegram-канале.

Скромный Хамзат и не подозревал, что тренировка в октагоне была всего лишь поводом, чтобы мы смогли самыми первыми поздравить его с днем рождения. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни отметил, что бойца ждет большое будущее, так как пока что у него не было ни одного поражения.

Хамзат Чимаев может вернуться к выступлениям летом 2021-го, сейчас он восстанавливается после COVID-19. Из-за коронавируса был сорван его поединок с Леоном Эдвардсом. Боец очень тяжело восстанавливался после заболевания, он даже объявил об уходе из ММА, но позже изменил решение после разговора с Рамзаном Кадыровым.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он одержал три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.

В начале апреля Рамзан Кадыров был выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Видео: Telegram/Kadyrov_95