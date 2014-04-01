Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира

Экспертами комиссии был отмечен вклад Кадырова в развитие международных и межконфессиональных отношений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюнник, сообщает газета "Коммерсантъ".

По его словам, главу Чечни номинировали на премию "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае". По предварительным данным, заявку подали из Норвегии.

Напомним, ранее, в прошлом году, Кадырова номинировали на международную Премию мира. Экспертами комиссии был отмечен вклад главы республики в развитие международных и межконфессиональных отношений. Также отмечались его заслуги в образовательных и гуманитарных программах.

Ранее Кадыров назвал "сказками" заявления экс-бойца полка специального назначения о казнях в Чечне.

Фото: Вконтакте / Рамзан Кадыров