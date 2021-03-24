Кадыров назвал "сказками" заявления экс-бойца полка специального назначения о казнях в Чечне

По его словам, тот специально выдумал эту историю, чтобы получить убежище в Германии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "сказками" заявления бывшего бойца полка специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о казнях в республике. Об этом он заявил на совещании в МВД по Чечне.

По словам Кадырова, Гезмахмаев специально выдумал эту историю, чтобы получить убежище в Германии. Глава республики отметил, что после нехватки "показаний" он приехал в Санкт-Петербург, где набрал огромную сумму кредитов. Кадыров также назвал Гезмахмаева "наркоманом, о котором стыдно говорить, что он служил в полку".

В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило? Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, 15 марта "Новая газета" опубликовала материал с данными, в которых экс-боец полка Кадырова сообщил о якобы внесудебных казнях в Чечне.

Ранее мы сообщали, что Кадыров намерен судиться из-за спора с "Новой газетой".

Видео: YouTube / VK / ЧГТРК Грозный