Рублев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

В полуфинале турнира встретятся Новак Джокович и Лоренцо Сонего.

Российский спортсмен Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Риме, проводимого под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теннисиста обошел на корте итальянец Лоренцо Сонего. Встреча завершилась с результатом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 26-летнего иностранца. В полуфинале он выйдет против серба Новака Джоковича.

На данный момент итальянец Сонего располагается на 33-м месте в мировом рейтинге. Его оппонент 23-летний Рублев занимает седьмую позицию в рейтинге ATP. Он имеет восемь титулов под эгидой АТР.

Рублев уступил Гуркачу в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами.

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