Рублев уступил Гуркачу в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 24-летнего поляка.

Российский теннисист Андрей Рублев уступил польскому представителю Хуберу Гуркачу в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами. Игра завершилась с результатом 6:3, 6:4 в пользу 24-летнего поляка. В финале иностранец выйдет на корт против итальянца Янника Синнера.

Напомним, что Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Он завоевал восемь титулов под эгидой организации. Четыре раза спортсмен доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. Это происходило в 2017 и 2020 годах на Открытом чемпионате США, в 2020 году на Открытом чемпионате Франции и в 2021 году на Открытом чемпионате Австралии.

Хубер Гуркач находится на 37-й строчке мирового рейтинга. Он является победителем двух турниров под эгидой Ассоциации теннисистов.

Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал "Мастерс".

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