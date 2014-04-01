Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал "Мастерс"

Игра завершилась со счетом 7:5, 7:6 (9:7).

Российский спортсмен Андрей Рублев обыграл американского представителя Себастьяна Корду и вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась с результатом 7:5, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего Рублева. Таким образом теннисист вышел в полуфинал состязания, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В следующем этапе турнира россиянин сыграет против поляка Хуберта Гуркача .

На данный момент Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Он завоевал восемь титулов под эгидой АТР. Четыре раза спортсмен доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. Это происходило в 2017 и 2020 годах на Открытом чемпионате США, в 2020 году на Открытом чемпионате Франции и в 2021 год на Открытом чемпионате Австралии. Его оппонент Себастьян Корда располагается на 87-й строчке мирового рейтинга.

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами.

Видео: YouTube / Tennis TV