Россиянин обыграл в четвертом круге Роберто Баутиста-Агуту.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами. В рамках четвертого круга соревнования от Ассоциации теннисистов-профессионалов он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. В следующий раз теннисист выйдет на корт против испанского представителя Роберто Баутиста-Агуты.

В настоящее время Даниил Медведев является второй ракеткой мира. Под эгидой АТР он завоевал 10 титулов. Дважды спортсмен выступал на финалах турниров серии Большого шлема (в 2019 году на Открытом чемпионате США и в 2020 году на Открытом чемпионате Австралии). Тиафо располагается на 58-й строчке рейтинга. Он победил в турнире АТР один раз.

Напомним, что соревнование в Майами проходит с 1985 года на покрытии "хард". Действующим победителем турнира является Роджер Федерер из Швейцарии. Он выиграл в 2019 году, в 2020 году игры не проводились из-за пандемии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет 4,3 млн долларов.

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами.

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