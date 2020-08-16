Россиянин обыграл Лу Яньсюня.

Даниил Медведев стартовал с победы на теннисном турнире серии "Мастерс" в Майами. Теннисист обошел на корте представителя Тайваня Лу Яньсюня в матче второго круга турнира. Игра завершилась с результатом 6:2, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина. В следующем этапе игрок выйдет против австралийца Алексея Попырина.

На данный момент Даниил Медведев является второй ракеткой мира, а также владельцев десяти титулов АТР. Он выступал дважды в финалах турниров серии Большого шлема (Открытом чемпионате США в 109 году и Открытого чемпионата Австралии в 2021 году).

Напомним, что турнир в Майами проводится с 1985 года. Они ведутся на покрытии "Хард". Действующим чемпионом (за 2019 год) считается швейцарец Роджер Федерер.

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