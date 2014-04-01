Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

Россиянин обыграл на корте хорвата Чилича.

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Марина Чилича и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами. Фонд соревнований от Ассоциации теннисистов-профессионалов составит 4,3 млн долларов. Игра между оппонентами завершилась с результатом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего спортсмена из РФ.

В следующем круге Рублев выйдет на корт против американца Себастьяна Корда. Ранее иностранец смог обыграть в турнире россиянина Аслана Карацева и девятую ракетку мира Диего Шварцмана из Аргентины.

На данный момент Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Четыре раза спортсмен доходил до четвертьфинала на играх серии Большого шлема. Чилич находится на 45-ом месте списка с 18 титулами АТР. Дважды он попадал в финал серии Большого шлема (в 2017 году на Уимблдоне и в 2018 году на Открытом чемпионате Австралии).

Рублёв стал победителем турнира ATP, который проходил в Роттердаме.

Фото: Pixabay.com