Рублёв стал победителем турнира ATP, который проходил в Роттердаме

На счету теннисиста 20 кряду выигранных матчей на турнирах АТР 500.

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме. Для восьмой ракетки мира это восьмая победа это восьмая победа.

В финале турнира Рублев обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счетом 7:6 (7:4), 6:4. За победу в турнире россиянин получил 980 тысяч евро.

На счету теннисиста 20 кряду выигранных матчей на турнирах АТР 500. Рублев является самым титулованным теннисистом прошлого сезона. Он одержал победу в пяти турнирах под эгидой ассоциации.

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Видео: YouTube / Tennis TV