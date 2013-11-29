«Рубин» представил сумасшедший ролик к 8 Марта со Слуцким в главной роли

"В Тинькофф РПЛ​ НОВЫЙ ПАПА!", -говорится в описании к видео.

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Рубин" поздравили женщин с 8 марта. На YouTube-канале команды разместили ролик, где Леонид Слуцкий идет по пляжу с букетом, пока его футболисты развлекаются.

В Тинькофф РПЛ​ НОВЫЙ ПАПА! Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Вы – украшение наших трибун! Ждем Вас на матче нашей команды!

говорится в описании к ролику

Напомним, что 8 марта "Рубин" сыграет против "Зенита". Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Видео: YouTube / FC Rubin Kazan