Youtube-блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена

Поединок закончился на первом раунде.

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол победил в боксерском поединке бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Поединок состоялся в рамках в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Джейк Пол одержал победу по всем правилам бокса. Осенью 2020 года он отправил в нокаут баскетболиста Нэйта Робинсона.

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Видео: Instagram / pulpmma