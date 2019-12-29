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Youtube-блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена

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Поединок закончился на первом раунде.

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол победил в боксерском поединке бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом. 

Поединок состоялся в рамках в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Джейк Пол одержал победу по всем правилам бокса. Осенью 2020 года он отправил в нокаут баскетболиста Нэйта Робинсона. 

Ранее Хабиб поздравил Нганну с чемпионским поясом UFC.

Видео: Instagram / pulpmma

Теги: bellator, triller fight club, бен аскрен, джейк пол
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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Черниченкоа Владлена
Сегодня 13:28

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