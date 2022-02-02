Джейк Пол победил Майка Тайсона в официальном боксерском поединке

Блогер выиграл у профессионального боксера по единогласному решению судей.

Американский актер и популярный блогер Джейк Пол по единогласному решению судей победил на ринге бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу, своего соотечественника Майка Тайсона. Восьмираундовый поединок состоялся на территории города Арлингтона штата Техас. Изначально сражение было запланировано на 20 июля в Вашингтоне. Однако мероприятие переносилось из-за проблем со здоровьем у Тайсона. Данный бой был объявлен официальным, его итоги будет внесены в статистику спортсменов. Однако правила немного отличались от традиционных: раунды состояли не из трех минут, а из двух, а перчатки весили не 10 унций, как принято, а 14. За этот бой блогер из США должен получить 40 миллионов долларов, а Тайсон - 20 миллионов долларов.

Напомним, что 27-летний Пол одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге, семь сражений завершил нокаутом, а один раз - поражением. Видеоблогер впервые нанес поражение оппоненту, который ранее становился чемпионом мира на профессиональном ринге. Ранее он встречался только с тремя соперниками, которые профессионально занимаются боксом. Одному из них спортсмен проиграл. Речь идет о сводном брате чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Томми Фьюри. Джейк Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года.

Добавим, что 58-летний Тайсон потерпел для себя седьмое поражение в профессиональной карьере при 50 победах (44 нокаутом). Американец впервые вышел на ринг в официальном поединке с 2005 года, когда завершил выступления на ринге после двух досрочных поражений подряд.

Футболисты сборной Косово ушли с поля из-за кричалок в поддержку Сербии.

Фото и видео: Telegram / Mash