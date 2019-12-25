Хабиб поздравил Нганну с чемпионским поясом UFC

Нганну стал третьим чемпионом UFC из Африки.

Утром в воскресенье, 28 марта, в своем Twitter-аккаунте бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Франсиса Нганну с победой в бое против чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича.

Нганну отправил противника в нокаут во втором раунде и выиграл поединок, став новым чемпионом UFC в тяжелом весе. В январе 2018 года единогласно победил Миочич. На счету 34-летнего нынешнего чемпиона уже 16 побед и 3 поражения, когда как у Миочича 20 побед и 4 поражения.

Хабиб отметил, что теперь у Африки три чемпиона UFC.

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Фото: Instagram / combatalk