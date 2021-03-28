Поветкин проиграл бой Уайту нокаутом

Россиянин лишился временного чемпионского пояса WBC.

В Гибралтаре состоялся бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

С самого начала поединка Уайт выглядел острее. Успешная серия ударов в четвертом раунде помогла ему отправить Поветкина на канвас. Рефери объявил технический нокаут. Россиянин не стал оспаривать это решение

Из-за проигрыша Поветкин лишился временного чемпионского пояса WBC в тяжелом весе. Он выиграл его в поединке с Уайтом в августе 2020 года. Тогда россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде.

Всего на счету 41- летнего Поветкина 36 поединков. Из них – три поражения и одна ничья. У Уайт теперь 28 побед и два поражения.

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Видео: Youtube/DAZN Boxing