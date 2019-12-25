Охраной космодрома "Восточный" займется робот

На космодроме стартовало тестирование охранной платформы "Маркер".

Госкорпорация "Роскосмос" объявила о начале тестирования на космодроме "Восточный" охранной платформы "Маркер". Об этом 7 октября сообщается на сайте корпорации. Данная робототехническая платформа проходит через отработку технологий, среди которых самостоятельное патрулирование маршрутов охраны объектов наземной инфраструктуры космодрома, выявление нарушителей периметра охраны объектов, их распознавание и перехват, противодействие терактам, борьба с беспилотниками.

В рамках проекта "Маркер" разработано пять платформ – две на колёсном шасси и три гусеничные. Конструкторы отрабатывают возможность автономного перемещения как единичных платформ, так и платформ в группе, отмечает "Роскосмос".

Огневые испытания боевого робота "Маркер" в августе 2020 года проводили Минобороны России и Фонд перспективных исследований. "Маркер" обучают ведению боя на дистанции в тысячи километров. В состав боевых роботов входят ударные мини-беспилотники, которые могут самостоятельно поражать цели противника и уворачиваться от снарядов. Сейчас аппараты обучают выполнять задачи на значительном удалении от оператора. Сейчас дальность управления роботом составляет не более 2-5 км.

При этом в сети появляются и негативные обзоры на платформу – эксперты считают, что российское устройство представляет из себя реинкарнацию танкеток 20-ых годов и начала 30-ых.

Российский президент Владимир Путин в сентябре осмотрел командный пункт и стартовый комплекс "Ангара" на космодроме "Восточный".

Фото: roscosmos.ru