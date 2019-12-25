В "Роскосмосе" рассказали о строительстве и испытаниях ракет и корабля для лунной миссии.

Российский президент Владимир Путин осмотрел командный пункт и стартовый комплекс "Ангара" на космодроме "Восточный". Глава государства прибыл в Амурскую область после выступления во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Ему показали ход строительства объекта для госкорпорации "Роскосмос". На территории космодрома будут запускаться новые ракеты-носители "Ангара". Политику продемонстрировали на макете устройство стартового ствола и рассказали о наработках, необходимых для выполнения лунной миссии. Работы завершатся в 2022 году, после чего будут запущены комплексные испытания.

Космическая ядерная энергетика - это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей, как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же - у нас будет создана вся инфраструктура - будем выводить его на высоту не менее 800 км. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Также Владимир Путин увидел макеты нескольких модификаций ракет "Ангара", космического корабля "Орел" и разработанный совместно с Росатомом транспортно-энергетический модуль.

Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2".

Фото: Kremlin.ru