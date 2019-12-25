Глава "Роскосмоса" оценил время, которое понадобится на создание новой ракеты, которая придет на замену устаревшей версии.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2". Во время посещения президентом РФ Владимиром путиным космодрома "Восточный" в Амурской области чиновник объяснил гостю, что ракета будет применяться еще около 10 лет. После этого ее сменит на службе новая многоразовая ракета.

Я думаю, реально "Союз-2" уже в последней модернизированной версии с российской системой управления ещё лет 9-10 полетает. На смену ему придет возвращаемый многоразовый носитель. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что "Союз-2" входит в семейство легендарных ракет Р-7 конструктора Сергея Королева,как и "Спутник", "Восток", "Восход", "Молния". На данных ракетах были достигнуты первые победы в космосе. Для примера, запущен первый спутник и на них отправился в полет Юрий Гагарин. Первый запуск ракеты "Союз" состоялся в 1966 году. В 2004 году был произведен первый старт ракеты-носителя "Союз-2". Сейчас "Роскосмос" занимается созданием многоразовой ракеты "Амур-СПГ" на замену устаревшим.

"Роскосмос" проводит испытания нового космического корабля "Орел".

Фото: Kremlin.ru

