"Роскосмос" проводит испытания нового космического корабля "Орел"

Государственная космическая корпорация "Роскосмос" проводит испытания нового отечественного корабля "Орел". Об этом глава ведомства Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину во время посещения политиком строящегося космодрома "Восточный" в Амурской области. Рогозин представил президенту макет космического корабля, который должен взлететь в 2023 году.
Корабль сейчас уже в металле проходит статические и динамические испытания в корпорации "Энергия". Есть замечания, есть и первые результаты. Он и полетит у нас в 2023 году.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Напомним, что ранее "Орел" назвался "Федерацией". Он необходим России для выполнения лунных полетов. Разработка над объектом ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5".
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Фото: Kremlin.ru
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