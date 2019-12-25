Под стражей находятся еще семеро подозреваемых.

Одного из подозреваемых по делу о теракте в Париже отпустили на свободу. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFM. В СМИ напомнили, что атака произошла около старого здания редакции сатирического издания Charlie Hebdo. На данный момент известно, что отпущенному мужчине не предъявили обвинения.

Ранее полиция Франции задержала двух предполагаемых виновных в нападении с ножом на прохожих. Первого подозреваемого поймали спустя час после трагедии. Представителям удалось доказать его причастность к произошедшему. Ночью правоохранительные органы поймали еще одного мужчину. Он оказался бывшим соседом основного подозреваемого в нападении. В настоящее время под стражей по подозрению в терроризме находятся семеро фигурантов.

Ранее редакция Charlie Hebdo подвергалась атаке террористов. Первый случай зафиксирован в январе 2015 года. Тогда от рук исламистов скончались 12 человек. В числе жертв - двое полицейских, которые охраняли здание.

Премьер-министр Франции и глава МВД прибыли к месту нападения в Париже.