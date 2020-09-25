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В Париже нескольких человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo

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Они находятся в тяжёлом состоянии.

В Париже нескольких человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Факт нападения подтвердил премьер-министр страны Жан Кастекс. Оно произошло в 11-м округе Парижа.

Четыре человека ранены, они находятся в тяжёлом состоянии.

Телеканал сообщает, что с места события скрылись два человека — предположительно, они являются нападавшими. Одного из них задержали.

Ранее в Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина.

Видео: YouTube / OctraTV - ACTUS FR INFOS

Теги: charlie hebdo, нападение, париж, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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