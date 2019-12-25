В Париже начали расследование утечки данных о беседе Макрона и Путина

МИД воздержится от комментариев.

В Париже начали расследование утечки данных о беседе президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Франции.

Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. заявил он

Он отметил, что ведомство воздержится от комментариев.

Представитель МИДа подчеркнул, что Макрон пожелал установить с Россией диалог "в духе откровенности и требовательности", в котором он и будет продолжен.

Ранее раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным.

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