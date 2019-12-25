Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Путин предположил, что Навальный мог отравить себя сам.

Раскрыто содержание разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на собственный источник.

Разговор о Навальном был инициирован Елисейским дворцом. Французская газета окрестила его как "разговор глухих".

Макрон заявил, что использование "Новичка" частными компаниями невозможно, поэтому российская сторона должна дать объяснения случившемуся с Навальным. В ответ Путин назвал Навального обычным "баламутом" из интернета, который изображал отравления и раньше. Также Путин обвинил Навального в шантаже некоторых политиков и чиновников при помощи Фонда борьбы с коррупцией.

Говоря о расследовании случившегося, российский президент отметил, что его не начинают, потом как Германия и Франция не передала российским коллегам результаты тестов и анализов Навального.

Также Путин предположил, что Навальный мог отравить себя сам. По словам главы государства, "Новичок" куда более простой в изготовлении препарат, чем считается. Макрон эту версию отверг.

Ранее ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса.

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