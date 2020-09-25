Премьер-министр Франции и глава МВД прибыли к месту нападения в Париже

К месту атаки террористов также выехал мэр Парижа.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жерар Дарманен прибыли к месту нападения в Париже около Charlie Hebdo. Об этом сообщили журналисты из местной радиостанции France Info. Ранее в СМИ появилась информация о задержании двух подозреваемых, которые с ножом атаковали прохожих у станции метро Ришар-Ленуар в XI городском округе.

Представители France-Presse заявили о том, что к расследованию подключились специалисты из прокуратуры ФРанции по борьбе с терроризмом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на убийство и за связь с террористической организацией.

Напомним, что трагедия произошла около 11:45 часов по местному времени (12:45 часов по московскому времени). около старого здания редакции Charlie Hebdo. Сейчас территория оцеплена, на месте находится полиция, военные патрули, бригады скорой помощи. Полиция сообщила о том, что у одного из предполагаемых преступников на одежде есть следы крови. Он пойман на ступенях Оперы на площади Бастилии. Второго задержали в метро.

Charlie Hebdo опубликовал настоящую карикатуру на чемпионов мира по футболу-2018.

Видео: BFM TV