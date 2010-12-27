Charlie Hebdo опубликовал настоящую карикатуру на чемпионов мира по футболу-2018

Предыдущий рисунок, на котором футболисты сборной Франции изображены в виде обезьян, оказалась фейком.

Сотрудники французского сатирического журнала Charlie Hebdo опубликовали настоящую карикатуру на футболистов сборной Франции. Предыдущий рисунок, на котором победители ЧМ-2018 изображены в виде обезьян, оказался фейком. Об этом сообщает журналист Мишель Роуз на своей странице в Twitter.

На обложке последнего номера Charlie Hebdo красуется рисунок с игроками французской команды. По замыслу авторов, всех футболистов на карикатуре заменил глава страны Эммануэль Макрон.

Напомним, 15 июля на московском стадионе "Лужники" состоялся финальный матч ЧМ-2018. Победителями турнира стали французы. Второе место заняли хорваты, третье — бельгийцы.

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Фото: Twitter / Michel Rose, Chop