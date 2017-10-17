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Alena_Zinovieva
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Участники Pussy Riot готовили акцию "Милиционер вступает в игру" четыре недели

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Активисты в полицейской форме выбежали на поле стадиона "Лужники"  во время финального матча между французами и хорватами.

Один из участников группы Pussy Riot Петр Верзилов рассказал о подготовке акции "Милиционер вступает в игру". Активисты готовились  к перфомансу четыре недели. Чтобы попасть на стадион "Лужники" во время финального матча им потребовалось купить полицейскую форму и обзавестись билетами и паспортами болельщиков. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Напомним, во время матча "Франция-Хорватия" Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники". Активисты сообщили, что протест был направлен в сторону российских властей. В частности, Pussy Riot требовали отпустить всех политзаключенных, включая Олега Сенцова, а также прекращения наказаний за лайки и репосты в соцсетях, отмены задержаний на митингах и политической конкуренции в стране. Акция была названа участниками "Милиционер вступает в игру".

Ранее мы писали, что в отношении участников Pussy Riot возбудили административные дела.

Фото: YouTube / DOC-HELLO FERRY

Теги: pussy riot , pussy riot выбежали на поле , милиционер вступает в игру , петр верзилов , франция хорватия
Категории: Лента новостей Новости России

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