Следствие считает, что он не уведомил надлежащим образом российские государственные органы о двойном гражданстве.

Издателю "Медиазоны" и акционисту Петру Верзилову предъявили обвинение из-за канадского паспорта. Следствие считает, что он не уведомил надлежащим образом российские государственные органы о двойном гражданстве.

О предъявлении обвинения в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Напомним, против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта. Санкции по данной статье предусматривают штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за год. Наказанием могут стать и обязательные работы на срок до 400 часов.

Сегодня утром Верзилов вместе с адвокатом "Агоры" Леонидом Соловьёвым прибыли на допрос в управление СК.

Фото: телеграм-канал Павла Чикова

Видео: СК РФ