Он пройдет с 20 по 23 мая.

Объявлена программа Петербургского градозащитного форума, который пройдет под девизом "Сохраним памятники Охтинского мыса!". Об этом организаторы форума рассказали Piter.tv 19 мая. Само событие пройдет с 20 по 23 мая.

В первый день мероприятия эксперты, деятели культуры и научные работники соберутся на площадке Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК, расположенной на Литейном проспекте. Темой обсуждения станет защита памятников Охтинского мыса.

Второй день форума запомнится градозащитной лекцией от режиссера Александра Сокурова под названием "10 лет градозащитной работы: промежуточные итоги". Кроме того, площадка форума сменится на Интерьерный театр, расположенный на Невском проспекте. Помимо лекции Сокурова в этот день в театре пройдут дискуссии и круглые столы по наиболее актуальным проблемам защиты исторического и культурного наследия – от выявления советского наследия до исследования работы активистов в большом городе. День завершится дискуссией о роли и месте градозащиты в городской общественной жизни.

На следующий день в Пушкине пройдет градозащитная экскурсия, посвящённая угрозам исторической городской застройки города. Ее проведет председатель Пушкинского районного отделения ВООПИиК Галина Груздева. В воскресенье, 23 апреля, состоится завершающая встреча форума в общественном пространстве "Линии" на 8-й линии В.О. Она будет посвящена судьбе одного из самых "горячих" городских адресов - деревянному особняку Бремме на Васильевском острове.

Находки петербургских археологов покажут на специальной выставке в Эрмитаже. Она будет работать в дни форума и на ней можно будет увидеть археологические открытия Охтинского мыса.

Комитет по государственному контролю и охране памятников утвердил новое охранное обязательство для Охтинского мыса. Часть информации оказалась засекречена, ее выделили черным цветом.

Напомним, территория Охтинского мыса принадлежит "Газпром Нефти". Там собираются построить офис и часть, возможно, отдадут под создание археологического музея-заповедника. Ученые требуют взять весь мыс под охрану и тем самым запретить какое-либо строительство.

Фото: Piter.tv