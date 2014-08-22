КГИОП утвердил новые охранные обязательства по Охтинскому мысу

Часть информации в документе отсутствует или замазана черным.

Комитет по государственному контролю и охране памятников утвердил новое охранное обязательство для Охтинского мыса. Часть информации оказалась засекречена, ее выделили черным цветом.

Объектом культурного наследия на Охтинском мысу были признаны только 15% территории. Градозащитники просили увеличить охранную зону и сделать на этом месте музей-заповедник. Территория принадлежит "Газпрому", поэтому организация будет решать, что будет на участке. Там планируется построить офис, а небольшой участок отвести под музей.

Как узнал "Деловой Петербург" в пресс-службе КГИОП, по факту документ ничего не изменил. Он был принят в связи с изменением порядка принятия таких документов.

Недавно Верховный суд отклонил иск депутатов ЗакСа по изменению границ памятников на Охтинском мысе.

Фото: Piter.TV