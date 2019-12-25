Верховный суд отклонил иск депутатов ЗакСа по изменению границ памятников на Охтинском мысе

Парламентарии заявили, что установленных Минкультом границ недостаточно.

Во вторник, 11 мая, в Верховном суде состоялось очередное заседание по памятникам на Охтинском мысе. Суд повторно отказался менять границы памятников, установленные Минкультом. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Иск в Верховный суд подали депутаты ЗакСа. Они пытались обжаловать решение суда и расширить границы памятников. В своем заявлении парламентарии ссылались на поручение президента России Владимира Путина, который в январе текущего года поручил Минкульту, правительству Петербурга и Газпрому рассмотреть вопрос о создании на Охтинском мысе археологического музея.

Депутаты уверены, что это поручение следует воспринимать как прямой призыв к действию. По их словам, музей необходимо построить на всей территории мыса. Суд решил оставить все, как есть, и не удовлетворять эти требования.

Фото: citytowers.ru