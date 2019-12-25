Обнаружено 10 подтипов коронавируса

Самым страшным подтипом считается А2а.

Индийские ученые обнаружили десять подтипов коронавируса. Об этом исследователи рассказали в издании India Times. Работа местных специалистов показала, что только один подпит является доминирующим. Исследование проведено Нидханом Бисвасом и Партхой Маджумдер из Национального института биомедицинской геномики. Сотрудники учреждения рассказали, что подтипы мутировали за последние четыре месяца от материнского вируса О. Этот тип ученые называют основным коронавирусным. Именно он был распространен у китайском городе Ухань.

Самым сильным из десяти подтипов считается тип А2а. Инфекция способна в больших количествах проникать в легкие и оперативно разрушать органы. Заражение пациента происходил моментально. Этот тип быстро распространился по всем континентам мира. Подтип удалось найти в 55 странах в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года. Ученые изучили данные последовательности РНК из 3600 коронавирусов.

Исследователи считают, что А2а попадает в организм человека через горло, а затем - в легкие. Мутации позволили изменить ключевой элемент белка, который необходим для связи с другими клетками в легких. Подтип обнаружен в 47,5% образцов, полученных от зараженных в Индии. Большая часть пациентов не покидала пределов государства.

В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса.