Индия купит 400 российских танков Т-90С. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
Приняли решение индийские вооружённые силы об увеличении закупки танков Т-90С, - сказал начальник Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Сейчас Индия производит это вооружение по лицензии. Ранее было подписано соглашение о её продлении до 2028 года. Речь идёт о поставке 400 танков.
До этого National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой.
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