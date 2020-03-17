Речь идёт о поставке 400 единиц вооружения.

Индия купит 400 российских танков Т-90С. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Приняли решение индийские вооружённые силы об увеличении закупки танков Т-90С, - сказал начальник Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Сейчас Индия производит это вооружение по лицензии. Ранее было подписано соглашение о её продлении до 2028 года. Речь идёт о поставке 400 танков.

До этого National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой.

Видео: YouTube / БОРОДАЧ, (Роскомнадзор)!