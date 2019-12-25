Антониу Гутерреш рассказал об угрозах для авторитарных стран.

В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса. Об этом журналистам The Guardian рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Дипломат пояснил, что COVID-19 не должен сказаться на правах человека. Он предположил, что коронавирус как предлог могут использовать авторитарные страны, чтобы нарушить права и подавить свободное распространение информации.

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Антониу Гутерреш считает, что угроза нарушения прав человека в первую очередь нависла над такими государствами как Китай, Индия, Венгрия, Турция и ЮАР. Специалист уверен, что местные власти предприняли ограничивающие меры, которые были непропорциональны ситуации с распространением инфекции.

В ООН добавили, что жесткие ограничительные меры страны могут смягчить за счет эффективного тестированию на коронавирус и направленному карантину. Гутерреш понимает, почему властям приходится частично ограничивать свободу передвижения граждан.

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