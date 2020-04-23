The National Interest объяснил, зачем России нужен "Адмирал Кузнецов".

В США оценили мечты России о великом флоте. Об этом рассказали авторы материала в издании The National Interest. Журналисты считают, что в РФ не планируют отказываться от мачт по возрождению величия собственного Военно-морского флота. В этом стране мешают значительные финансовые издержки.

The National Interest считает, что Россия ставит основной целью на море восстановить то влияние, которое страна имела во времена СССР. В связи с этим государство готово выделять денежные средства,необходимые на реализацию военных проектов, которые закрепят за Россией статус морской державы. Журналисты отметили регулярный поток вложений, который направляется на поддержание единственного авианосца "Адмирала Кузнецова". Военные эксперты сомневаются, что подобные траты можно назвать рациональными.

Напомним, что "Адмирал Кузнецов" спущен на воду в 1985 году. Долгое время Россия не могла осуществлять его модернизацию, а сам корабль стоял без работы первые десять лет с момента изготовления. Иностранцы видят "АК" как устаревшее судно. Попытки обновления не были удачными. Речь идет о ремонте, которому в декабре 2019 года помешал пожар.

Журналисты добавили, что Россия не может отказаться от убыточного проекта, так как она лишится возможности поддерживать военно-морскую авиацию. "Адмирал Кузнецов" является необходимым "предметом роскоши" для того, чтобы претендовать на роль морской державы. На сегодняшний день собственные авианосцы есть у всех стран Совета безопасности ООН, а также Индии, Японии и Бразилии.

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Видео: Youtube/Минобороны России