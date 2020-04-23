The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией.

В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57. Об этом заявили журналисты The National Interest со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации рассказали, что Нью-Дели отказались от сделки с Москвой из-за технических недостатков, замеченных в самолетах. Именно по данной причине страна вышла из сделки с российской стороной.

Взамен соглашения с РФ, Индия хочет договориться с Францией о поставках 126 истребителей Rafale. Стоимость контракта между сторонами оценивается военными экспертами в 18 млрд долларов. На данный момент самолеты еще не доставлены заказчику из-за того, что Франции пришлось остановить производство. Эта мера связана с распространением коронавируса по миру.

Напомним, что Индия отказалась от закупки Су-57 в 2018 году. Правительство страны заявило, что не может позволить себе приобрести российские самолеты из-за их дороговизны. Специалисты раскритиковали двигатель АЛ-41Ф и радар, которыми оснащены данные истребители. В РФ объяснили, что аппаратура установлена в воздушных средствах временно.

Дональд Трамп угрожает Индии "ответными мерами" за отказ поставлять лекарства.

Видео: Youtube/Минобороны России