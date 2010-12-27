Индия может закупить у России истребители на 2,5 млрд долларов

Контракт между странами все езе обсуждается.

Российские истребители Су-35 выходят в финальный этап индийского конкурса на закупку вооружения. Если Россия выиграет тендер, то военные поставят стране 114 самолетов для местных ВВС.Однако часть тендера достанется французским Rafale.

Первые поставки самолетов запланированы на 2020 год, ожидается получение 36 объектов. Благодаря "двухфазному" контракту с разными странами власти Индии хотят сэкономить. Однако мировые политики считают, что покупка "мелких" партий самолетов у разных стран может стать логистическим кошмаром для чиновников из ВВС.

Крупная закупка связана с обновлением и модернизацией существующего в Индии авиапарка. На сегодняшний день в его состав входят около 250 Су-20МКИ. Известно, что российский производитель предложил Индии локализовать изготовление самолетов на территории страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Индия будут заключать оружейные сделки в национальных валютах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/