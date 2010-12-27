Россия и Индия будут заключать оружейные сделки в национальных валютах

Государства договорились об этом, чтобы обойти санкции со стороны США.

Россия и Индия будут проводить сделки в национальных валютах, чтобы избежать санкций от Америки. Об этом сообщил Bloomberg. По данным агентства, новый платежный механизм будет использоваться при реализации оружейных сделок.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что политики обеспокоены покупкой Индии российских ПВО С-400. В октябре прошлого года страна заключила с Россией договор на поставку пяти комплектов "Триумф". Стоимость контракта достигает пяти миллиардов долларов. Подобное вооружение закупает и Турция. Америка объявила, что в ближайшее время объявит стране о санкциях.

Официальные источники в Дели отмечают, что благодаря нововведению Индия может отправить первый взнос за два российских корабля. На данный момент военные судна для ВМФ Индии изготавливаются в России.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржца оштрафовали за оскорбление пристава в WhatsApp.

Фото: Piter.tv