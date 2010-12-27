Петербуржца оштрафовали за оскорбление пристава в WhatsApp

Штраф за такое деяние предусмотрен в размере от 1000 до 3000 рублей.

Жителя Петербурга оштрафовали за оскорбление судебного пристава в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по городу.

Дело об административном правонарушении рассматривалось судом Выборгского района. Установлено, что 44-летний мужчина отправил приставу оскорбительные сообщения в WhatsApp. К делу прилагались скриншоты с перепиской нарушителя и потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф, точный размер которого не называется. За подобное деяние, предусмотренное ч.1 ст.5.61 КоАП РФ "Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме", предусматривается штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Ранее мы писали, что житель Ижевска выплатит штраф за оскорбление главы Удмуртии в Instagram.

Фото: Piter.TV