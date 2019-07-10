Житель Ижевска выплатит штраф за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Конфликт начался после закрытия городской набережной для автомобилей.

В Ижевске по статье "об оскорблении власти" привлекли молодого человека, оскорбившего главу Удмуртии в Instagram, сообщила 9 июля пресс-служба судов региона.

Известно, 21-летний местный житель выложил "сториз" с обращением к Александру Бречалову, которое суд посчитал оскорбительным. Конфликт возник после закрытия набережной для автомобилей из-за жалоб граждан на компании с кальянами. Суд обязал автора "сториз" к административному штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, ранее по аналогичной статье суд Татарстана прекратил дело в отношении жителя, критиковавшего "Единую Россию". Во время прямой линии Владимир Путин завил, что закон призван защищать не чиновников, а символы государства. Закон вступил в силу 18 марта 2019 года.

Видео: Piter.TV ; YouTube / Oleg Matushin