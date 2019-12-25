Заявления политиков, которые призывают к взаимопомощи, назвали пропагандой.

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН. В российском представительстве считают, что группа стран использует политизированный подход и при этом ведёт себя "неискренне".

В декларации России по борьбе с коронавирусом есть предложения по снятию санкций. Её разработали вместе с 22 государствами. РФ заявляла, что декларация выражает мнения развивающихся стран, которым тяжело бороться с эпидемией коронавируса из-за санкционных ограничений.

После того, как декларации отказали, Россия назвала пропагандистским приёмом заявления политиков, которые призывают к взаимопомощи.

Ранее мы рассказывали, что Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции.