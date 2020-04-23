Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел Украины через свою страницу на Facebook. Дипломаты рассказали, что в Кремле надеялись ослабить экономические ограничения под предлогом необходимости борьбы с пандемией коронавируса.
Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим
прокомментировал глава МИД УКраины Дмитрий Кулеба
В МИД напомнили, что Россия внесла в марте в Генеральную ассамблею резолюцию о снятии санкций, которую подписали несколько государств. Украинские дипломаты рассказали, что делегация страны в ООН прервала "процедуру молчания", а после - заблокировала предложение Москвы. Дмитрий кулеба добавил, что миру сейчас нужны не политизированные резолюции, реальные решения, которые будут нести практическую пользу в борьбе против пандемии COVID-19.
Украина обвинила Россию в закулисной дипломатии.
Видео: Facebook/ UkraineMFA
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