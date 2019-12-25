Документ отказались принимать пятеро участников. "За" принятие выступали 29 государств.

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций. В постпредстве РФ с сожалением сообщили, что небольшая группа государств оказалась не готова откликнуться на призыв генерального секретаря организации. По словам дипломатов, они не смогли " поступиться политизированными подходами и интересами". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей".

Дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах прокомментировали эксперты

Известно, что документ отклонили представители ЕС, США, Великобритании, Украины и Грузии. Ранее Генассамблея предложила странам-участницам отменить в одностороннем порядке введенные ограничения против России. Эта мера могла помочь в мировой борьбе против распространения коронавируса. Декларацию предложила Москва. Она призвала страны к солидарности и сотрудничеству в условиях пандемии COVID-19. В документе также указывалось на необходимость помощи самым пострадавшим от инфекции государствам, отказ от торговых войн и введения санкций, которые были приняты в обход Совета Безопасности ООН. Кроме России декларацию подписали еще 28 стран.

Девять сотрудников ООН в Женеве заразились коронавирусом.