Девять сотрудников ООН в Женеве заразились коронавирусом

Вызываемое коронавирусом заболевание подтверждено у девяти сотрудников структур ООН в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.
Инфицированными оказались сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Конференции ООН по торговле и развитию и сотрудники также женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворце наций.
О первом случае заражения сотрудника ООН стало известно 14 марта. Всего в Швейцарии заразились 16 176 человек, от заболевания умерли 373 человека. В стране до 19 апреля действует режим ЧС, который могут продлить.
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Видео: YouTube/ The Graduate Institute Geneva
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